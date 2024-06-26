أزمة مالية للاعلام المعارض للحزب؟

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عبرت شخصية بارزة في "قوى الرابع عشر من اذار" سابقاً، عن ان الاعلام المعارض لـ "حزب الله" يعاني من ازمة مالية هي الاكثر عمقاً منذ سنوات طويلة جدا، وهو لم يعد قادرا على خوض معركة سياسية واضحة المعالم.وبحسب المصادر مطلعة "فإن التمويل الخارجي والسياسي للاعلام القريب من "قوى الرابع عشر من اذار" او قوى المعارضة قد توقف بشكل شبه كامل، والتمويل السياسي الداخلي شبه معدوم منذ الانتخابات الاخيرة".وترى المصادر ان ما حصل مع صحيفة "نداء الوطن" التي توقفت عن الصدور لغياب التمويل، مثال بسيط وقادر على تلخيص كل المشهد الاعلامي في الوقت الذي يعمل فيه "حزب الله" على انشاء منصات اعلامية ودعم شخصيات وناشطين ولم يعد يكتفي بدعم بالاعلام التقليدي القريب منه.