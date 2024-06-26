Advertisement

لبنان

أزمة مالية للاعلام المعارض للحزب؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
26-06-2024 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1215992-638549876136683570.jpg
Doc-P-1215992-638549876136683570.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عبرت شخصية بارزة في "قوى الرابع عشر من اذار" سابقاً، عن ان الاعلام المعارض لـ "حزب الله" يعاني من ازمة مالية هي الاكثر عمقاً منذ سنوات طويلة جدا، وهو لم يعد قادرا على خوض معركة سياسية واضحة المعالم.
Advertisement
وبحسب المصادر مطلعة "فإن التمويل الخارجي والسياسي للاعلام القريب من "قوى الرابع عشر من اذار" او قوى المعارضة قد توقف بشكل شبه كامل، والتمويل السياسي الداخلي شبه معدوم منذ الانتخابات الاخيرة".
وترى المصادر ان ما حصل مع صحيفة "نداء الوطن" التي توقفت عن الصدور لغياب التمويل، مثال بسيط وقادر على تلخيص كل المشهد الاعلامي في الوقت الذي يعمل فيه "حزب الله" على انشاء منصات اعلامية ودعم شخصيات وناشطين ولم يعد يكتفي بدعم بالاعلام التقليدي القريب منه.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:52 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:52 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-06-26
03:04 | 2024-06-26
03:00 | 2024-06-26
03:00 | 2024-06-26
02:45 | 2024-06-26
02:38 | 2024-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24