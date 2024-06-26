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لبنان

عكس التوقعات.. حركة المطار في ازدياد وهذا ما تكشفه الأرقام

Lebanon 24
26-06-2024 | 01:45
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بعد نشر "التليغراف" البريطانية مقالا عن الوضع في مطار بيروت اثار ضجة، لا بد من السؤال هل تأثرت حركة الحجوزات إلى لبنان لاسيما مع بداية موسم الصيف والسياحة؟
في هذا الإطار يُشير صاحب أحد المكاتب السياحية والخبير السياحي هيثم فواز عبر "لبنان 24" إلى ان "حجوزات المُغتربين إلى لبنان لم يتم إلغاؤها، والحقيقة ان هناك حاليا جبهة مُشتعلة في جنوب لبنان في حين الحياة مستمرة في المناطق الأخرى حيث تُقام السهرات والحياة الطبيعية فيها وهذا هو واقع لبنان والشعب اللبناني الذي تأقلم مع كافة الأزمات وهذه ميزته سيّما وانه عاصر العديد من الحروب والأزمات".
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ويؤكد ان "لا إلغاء للحجوزات، لكن قد يكون بعض المغتربين ارجأ مجيئه إلى لبنان لبعض الوقت لمعرفة ما ستؤول إليه الأوضاع"، وأضاف: "بحسب معلوماتي شهدت حركة الدخول إلى مطار بيروت أمس الثلاثاء أكثر من 13 ألف مُسافر ما يعني ان الرقم ارتفع أكثر مما كان متوقعا وحركة الطيران لم تتغير".
واعتبر فواز ان "ما نُشر في التلغراف قد يكون أثّر إيجابا أكثر من سلبا لأنه كشف ان ما قدمته الصحيفة من معلومات هو كذب وأكد ان المطار يتمتع بمعايير السلامة العامة للطيران وان الأمن فيه مستتب وليس هناك أي مشكلة قد تشكل خطرا على المُسافرين عبره".  
ولفت إلى انه "بطبيعة الحال لا سيّاح حاليا في لبنان ولكن ثمة نسبة ضئيلة من الكويتيين والعراقيين والقطريين والمصريين وحجوزات المغتربين اللبنانيين مستمرة وهم سيأتون مع انتهاء المدارس لاسيما من الخليج".

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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