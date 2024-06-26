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لبنان

من الرئاسية الى النيابية.. طريق صعب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-06-2024 | 02:15
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يردد نائب سيادي في كواليس اجتماعاته أنه في حال لم يتمكن مجلس النواب في القريب العاجل من انتخاب رئيس للجمهورية، فان مصير الانتخابات النيابية سيصبح صعباً ومعقداً للغاية.
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المصدر: لبنان 24
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