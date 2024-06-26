من الرئاسية الى النيابية.. طريق صعب

يردد نائب سيادي في كواليس اجتماعاته أنه في حال لم يتمكن مجلس النواب في القريب العاجل من انتخاب رئيس للجمهورية، فان مصير الانتخابات النيابية سيصبح صعباً ومعقداً للغاية.

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