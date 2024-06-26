نقل اسلحة ثقيلة الى الجنوب.. هل ستتطور المعركة؟

Advertisement

تحدثت معلومات صحافية عن ان الاسلحة الثقيلة التي كانت مخزنة في أنفاق الناعمة تم سحبها منذ فترة الى الجنوب، والبعض الاخر الى معسكر قوسايا في البقاع الشمالي الخاضع لسيطرة الجبهة الشعبية باشراف من قياديي الجبهة وحزب الله.ورجحت المعلومات الصحافية ان يكون هذا الاجراء خوفاً من تفاقم الحرب عند الجبهة الجنوبية وتطور الأمور بشكل دراماتيكي نحو الأسوأ.