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لبنان

نقل اسلحة ثقيلة الى الجنوب.. هل ستتطور المعركة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-06-2024 | 02:45
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تحدثت معلومات صحافية عن ان الاسلحة الثقيلة التي كانت مخزنة في أنفاق الناعمة تم سحبها منذ فترة الى الجنوب، والبعض الاخر الى معسكر قوسايا في البقاع الشمالي الخاضع لسيطرة الجبهة الشعبية باشراف من قياديي الجبهة وحزب الله.
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ورجحت المعلومات الصحافية ان يكون هذا الاجراء خوفاً من تفاقم الحرب عند الجبهة الجنوبية وتطور الأمور بشكل دراماتيكي نحو الأسوأ.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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