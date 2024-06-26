الصرافون: من الدولار الى الذهب

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عُلِم أن مكاتب تابعة لصرافين في مناطق بقاعية، أدخلت "أونصات ذهبية" إلى متاجرها، كما قامت أيضاً بعرض "أونصات" من الفضة أيضاً.وبحسب ما تبين، فإن هناك منافسة نشأت بين المكاتب الناشطة في هذا المجال، ما يعني أن الصرافين وسعوا نطاقهم من العمل في الدولار ليشمل الذهب أيضاً.