دولارات لمكافحة المخدرات في لبنان!

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علِم "لبنان24" أن مُؤتمراً ضخماً سيُعقد في بودابست، عاصمة المجر في أوائل شهر آب المقبل، سيتم خلاله البحث في كيفية صرف مليارات من الدولار للقضاء على ظاهرة تصنيع حبوب "الكبتاغون" وترويجها في العالم.وذكرت المعلومات أن وزارة الداخلية في لبنان تلقت تفاصيل عن هذا المؤتمر عبر قيّمين يتابعون ملف المخدرات، وقد جرى التأكيد على أهمية مشاركة لبنان في هذا المؤتمر، كونه من الضروري أن يتلقى حصة من هذه الأموال لمكافحة تصنيع "الكبتاغون" على أراضيه.