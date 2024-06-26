البغدادي: المقاومة الإسلامية صنعت ردعاً لا مثيل له مع الكيان الغاصب

رأى عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ حسن البغدادي خلال لقاءٍ سياسي في الضاحية الجنوبية، أن "المقاومة الإسلامية في لبنان صنعت ردعاً لا مثيل له مع الكيان الإسرائيلي الغاصب، ممّا جعل قادة العدو يحسبون ألف حساب لأيّ عدوانٍ على لبنان، ومن خلال تجربتنا معه منذ الانتصار عليه خلال عدوان تموز ٢٠٠٦، لم يتجرأ أي من قادة العدو حتى على التفكير بذلك".

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ودعا "الناس لعدم الهلع وعدم الإصغاء لأمنيات الأعداء وعملائهم، والمطلوب الرجوع للمصادر الموثوقة التي تصدر عن المقاومة والمواقع المرتبطة بها والمقاومة أحرص عليهم وقد خبِروها طوال هذه السنين".

واعتبر انه "عندما جاء (هوكشتاين) إلى بيروت والمنطقة كان في جعبته الخوف فقط على الكيان الموقت، وكلّ همه هو فصل جبهة الجنوب عن غزة لما لها من تأثير استراتيجي على سير الحرب، وكان الجواب الواضح الذي لا نقاش فيه: أوقفوا الحرب على غزة أولاً، وجاء فيديو الهدهد ليقول لإسرائيل وأسيادهم: هذه رسل القوم إليكم فلا تخطئوا الحساب".