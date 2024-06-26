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لبنان

نديم الجميل: اعتبار بكركي لا يرد بالمسايرة والانبطاح

Lebanon 24
26-06-2024 | 02:36
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كتب النائب نديم الجميل على منصة "إكس": "مقاطعة المجلس الاسلامي الشيعي للقاء بكركي مؤسفة. لكن المؤسف اكثر والمعيب هو مشاركة الاب ابو كسم في احتفال اطلاق كتاب الغدير والامامة برعاية المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى بظل الهجوم الذي يتعرض له البطريرك وبكركي. لا بالمسايرة ولا بالانبطاح يرد اعتبار بكركي".
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