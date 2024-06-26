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لبنان

جعجع بحث ووفد "واك أند ديسكفر" تعزيز السياحة المحلية والأنشطة الترفيهية

Lebanon 24
26-06-2024 | 02:38
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التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية "سمير جعجع في معراب "مجموعة واك أند ديسكفر" (Walk and Discover Group) التي تركز على تعزيز السياحة المحلية والتجارب الثقافية من خلال الأنشطة الترفيهية والتعليمية، بحضور رئيس مكتب الرياضة في الحزب يوسف القصيفي.
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تحدّث بسام زين الدين باسم الجمعية عارضاً عملها وأهدافها في لبنان والخارج. كما قدّم لجعجه باسم الوفد درعاً تقديرية . بدوره أثنى جعجع على الدور الذي تقوم به مجموعة "واك أند ديسكفر" ، مشدداً على" ضرورة تكاتف اللبنانيين من أجل تخطي الأزمات كافة التي يمر بها لبنان حالياً".


يُذكر أن مجموعة "واك أند ديسكفر" تختص برحلات مشي وجولات في دول العالم والمناطق اللبنانية والريفية والمدن التاريخية لاكتشاف المعالم السياحية والثقافية واستكشاف الطبيعة والمواقع البيئية، بهدف تعزيز السياحة المحلية والتجارب الثقافية من خلال الأنشطة الترفيهية والتعليمية.
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