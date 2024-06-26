جولة لبو حبيبب على عدد من الدول

Advertisement

غادر وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب صباح اليوم الأربعاء لبنان متوجهاً إلى بروكسل لإجراء مباحثات مع مسؤولين في الإتحاد الأوروبي. ثم سينتقل إلى الولايات المتحدة الاميركية حيث سيجتمع بمسؤولين أميركيين في واشنطن، وبمسؤولين أمميين في منظمة الأمم المتحدة في نيويورك. كذلك سيقوم بوحبيب بزيارة رسمية إلى كندا يلتقي خلالها نظيرته الكندية.وتهدف جولة الوزير بو حبيب إلى متابعة مساعي لبنان لتجنّب حرب واسعة في الجنوب قد تتطور إلى حرب إقليمية مفتوحة، وكذلك إلى شرح سياسة الحكومة تجاه مسألة النزوح السوري في لبنان ورؤيته للحلّ.