خريس من الصرفند: البعض يتهرب من أي دعوة للحوار

اكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النيابية عضو المكتب السياسي في حركة "امل" النائب علي خريس، في احتفال تأبيني في الصرفند، ان "العدو الإسرائيلي ليس عدواً كما يعتبره البعض لفئة او لجماعة او لطائفة او لمذهب او لحزب او لحركة، انما اسرائيل عدو لكل لبنان".

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وقال: "ان إسرائيل هي عدو للمسلم وعدو للمسيحي، هي عدو للإنسانية جمعاء، لذلك وفي هذه المرحلة بالذات، علينا ان نتلاقى وأن نتوافق وأن يعود الجميع الى ضمائرهم والى حسهم الوطني"، داعيا الاطراف الى "قراءة جيدة للمبادرة التي اطلقها سابقاً الرئيس نبيه بري، ودعا فيها الى التحاور والجلوس على طاولة واحدة للتشاور والتوافق من اجل الخروج من ازمتنا ومحنتنا".

وختم :" بإمكاننا اذا تشاورنا وتحاورنا ان ننتخب رئيسا للجمهورية في اسرع وقت ممكن ، فيا ليتهم استجابوا لمبادرة الرئيس نبيه بري التي اطلقها في ذكرى تغييب الامام الصدر في تلك الفترة، فلو استجابوا لكان عندنا اليوم رئيس للجمهورية"، واشار الى ان "البعض يماطل ، ويسوف ويتهرب من اي دعوة للحوار والتوافق والتشاور وكأنهم لا يريدون الأمن والاطمئنان والاستقرار لهذا الوطن".



