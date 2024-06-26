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لبنان
جراء القصف الاسرائيلي لشبعا... إخماد حرائق في 3 منازل وأشجار
Lebanon 24
26-06-2024
|
03:04
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أعلن الدفاع المدني على منصة "إكس"، أن "عناصره أخمدت عند منتصف الليل حرائق شبّت في ثلاثة منازل وأشجار حرجية في شبعا - حاصبيا، جراء القصف الاسرائيلي الذي طال البلدة".
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