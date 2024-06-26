سليمان: الراعي عم يحكي صح

قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح: "لا يسعنا في هذا الزمن الا ان نردد ما قاله المرحوم البطريرك صفير ذات يوم: بكركي من عركه لعركة، لا زيتا ولا نورا شح، كلن عم يحكوا تركي، الا بكركي عم تحكي صح. صح، البطريرك الراعي عم يحكي صح".

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