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لبنان

سليمان: الراعي عم يحكي صح

Lebanon 24
26-06-2024 | 03:32
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قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح: "لا يسعنا في هذا الزمن الا ان نردد ما قاله المرحوم البطريرك صفير ذات يوم: بكركي من عركه لعركة، لا زيتا ولا نورا شح، كلن عم يحكوا تركي، الا بكركي عم تحكي صح. صح، البطريرك الراعي عم يحكي صح".
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