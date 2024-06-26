Advertisement

لبنان

شكر من النائب بيضون الى فريق الصيانة في اوجيرو

Lebanon 24
26-06-2024 | 03:58
A-
A+
Doc-P-1216061-638549964858033427.jpg
Doc-P-1216061-638549964858033427.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب النائب اشرف بيضون عبر منصة "اكس": "كل الشكر والتقدير للمدير العام لـ"أوجيرو" عماد كريديه ولفريق الصيانة العامل في شركة "أوجيرو" لتجاوبهم في إصلاح العطل الكبير الذي تعرضت له شبكة الإنترنت عصر أمس في منطقة بنت جبيل عموما والعمل الدؤوب حتى ساعات الليل المتأخرة لإصلاح العطل وعودة الشبكة إلى العمل".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:52 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:52 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:15 | 2024-06-26
05:11 | 2024-06-26
05:09 | 2024-06-26
05:08 | 2024-06-26
05:05 | 2024-06-26
05:00 | 2024-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24