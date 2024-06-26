شكر من النائب بيضون الى فريق الصيانة في اوجيرو

كتب النائب اشرف بيضون عبر منصة "اكس": "كل الشكر والتقدير للمدير العام لـ"أوجيرو" عماد كريديه ولفريق الصيانة العامل في شركة "أوجيرو" لتجاوبهم في إصلاح العطل الكبير الذي تعرضت له شبكة الإنترنت عصر أمس في منطقة بنت جبيل عموما والعمل الدؤوب حتى ساعات الليل المتأخرة لإصلاح العطل وعودة الشبكة إلى العمل".

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