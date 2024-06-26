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لبنان

بارولين في عين التينة

Lebanon 24
26-06-2024 | 04:11
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وصل أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين والوفد المرافق الى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري.
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