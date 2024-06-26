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لبنان

"حزب الله" رعى مصالحة بين عائلتين في عرسال

Lebanon 24
26-06-2024 | 04:22
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رعى "حزب الله" مصالحة بين عائلتي زعيتر وعز الدين في بلدة عرسال، في حضور مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي وعلماء دين والنواب: رائد برو، إيهاب حمادة، ينال صلح وملحم الحجيري، النائب السابق بكر الحجيري، مسؤول ملف المصالحات في الحزب فيصل شكر، مصطفى السبلاني ممثلا حركة "أمل" على رأس وفد، الدكتور اديب الحجيري ممثلا الامين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي علي حجازي، الشيخ شوقي زعيتر ممثلا المنطقة الخامسة في حزب الله، مسؤول القطاع الخامس أحمد النمر، مدير مستشفى العبدالله الدكتور علي العبد الله، رئيس بلدية افقا عباس زعيتر، رئيس بلدية عرسال السابق باسل الحجيري، بالإضافة إلى ممثلي أحزاب: الشيوعي اللبناني، السوري القومي الاجتماعي وتيار المستقبل، وقوى إسلامية ووطنية، وجهاء عشائر، فاعليات من بلدة عرسال ومخاتير من البلدة والمنطقة.
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تحدث كل من المختار عبد الحميد عز الدين باسم العائلة، والمفتي بكر الرفاعي، والسيد فيصل شكر، والنائب ملحم الحجيري، وشدد الجميع على "الوحدة والتضامن في هذه الظروف التي نمر بها، وضرورة الوقوف صفا واحدا ضد غطرسة العدو الصهيوني".
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