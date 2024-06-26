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لبنان

حمية يعقد لقاءات نيابية ويتابع إعداد الملفات المتعلقة بصيانة الطرقات

Lebanon 24
26-06-2024 | 04:50
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استقبل وزير الأشغال العامة علي حمية في مكتبه صباح اليوم في الوزارة، النائب أكرم شهيب، حيث تم التدول في أخر المستجدات على الصعيد المحلي، كما جرى البحث في ملف صيانة الطرقات الأساسية في  قضاء عاليه.
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ولاحقاً استقبل حمية وفداً نيابياً، ضم النواب محمد يحيي ووليد البعريني واسعد درغام وعبد العزيز الصمد، حيث تم البحث معهم في متابعة  الوزارة المتواصلة لإعداد الملفات والإجراءات الإدارية المتعلقة  بملف صيانة الطرقات الأساسية في  عكار والمنية ااضنية، وذلك وفقاً للإعتمادات المتوافرة لديها.

 
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