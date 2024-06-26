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لبنان

ابنة الـ 18 سنة مُصابة بطلق ناري في بعلبك

Lebanon 24
26-06-2024 | 04:51
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ادخلت المدعوة "ل.ح.ا" الى مستشفى رياق العام (18 سنة) من بلدة قصرنبا قضاء بعلبك مصابة بطلق ناري ووصفت حالتها بـ"الحرجة"، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وحضرت القوى الامنية الى المحلة لكشف ملابسات الحادثة.
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مستشفى

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