البستاني: أعدنا التقييم للخلوة في دير القمر عن الاتصالات والنافعة وشركات التأمين

عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور الاعضاء.





وقال البستاني بعد الجلسة: "اجتمعت لجنة الاقتصاد اليوم، وأعدنا التقييم للخلوة التي نظمتها اللجنة في دير القمر في حضور خبراء اقتصاديين ولقرارها الوطني واللبناني. تناولنا في هذه الخلوة موضوع الاتصالات في حضور الوزير جوني القرم لجهة الخطة الاقتصادية للاتصالات. كما تناولنا موضوع الطاقة الذي يؤثر على الغاز والبترول. وشارك معنا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد".

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اضاف: "الموضوع الثاني الذي ناقشناه اليوم، الزيارة التي قمنا بها لـ "ويدن بيكري" في انطلياس، كان لنا تصريح في المعمل وكان لي اشادة به وبالقطاع الخاص الذي نرتكز عليه، علينا ان نحافظ عليه في الداخل والخارج".

وتابع: "كما تناولنا موضوع النافعة، هناك حملة ضدي وليس لدي مصلحة شخصية، وكنا اصدرنا قانون المنافسة وأقررنا قانون حماية المستهلك فالحملة باطلة، ويوم الاثنين وقع محافظ بيروت مذكرة باعادة الموظفين الى عملهم، ليس لدينا التفاصيل كيف رجعوا. نحن سنتابع الموضوع ونشد على يده وعلى يد وزير الداخلية بسام مولوي، ونحن لن نسمح ان تدفع الاموال للمواطن دون ان تدخل الى الخزينة".

وقال: "وتناولنا ايضا في الجلسة موضوع شركات التأمين، واشير الى ان الخلوة المقبلة ستكون حول موضوعي الزراعة والصناعة، وهما قطاعان مهمان على ان يحضر الوزراء. ولجنة الاقتصاد قررت تشكيل لجنة فرعية لسن قوانين جديدة وستكون مؤلفة من اعضاء عدة وسنستعين بخبراء، وهي لجنة فرعية بمشاركة الخبرات وعملنا هو تشريعي ورقابي".