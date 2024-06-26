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لبنان

الجميّل التقى زكي : نرفض استئثار حزب الله بقرار الحرب والسلم

Lebanon 24
26-06-2024 | 05:11
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التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في مكتبه في بكفيا الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي وجرى عرض لآخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية.
 
اللقاء حضره مستشارو رئيس الكتائب، الوزير السابق ايلي ماروني، ساسين ساسين وعبد الله نصّار كما رافق الزائر السفير عبد الرحمن الصلح، الوزيرة المفوضة لمى قاسم والمستشار د يوسف السبعاوي. 
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البحث تركز على ملفين أساسيين، الانتخابات الرئاسية والوضع الإقليمي المتأزم والحرب التي يخوضها حزب الله في الجنوب وقد أكد رئيس الكتائب رفض استئثار حزب الله بقرارات الحرب والسلم وزج لبنان في حرب لن تجر عليه سوى المآسي وقد اثبتت انها لم ولن تخدم غزة او حل الدولتين الذي يمنح الفلسطينيين حقهم بوطن قابل للحياة وهو المخرج الوحيد لوقف الحرب واستقرار المنطقة.
 
وفي الملف الرئاسي كرر الجميّل التأكيد على موقف الكتائب الثابت ورفضه الخروج عما ينص عليه الدستور في هذا الإطار والتمسك بالعملية الديمقراطية وبضرورة انتخاب رئيس يتوافق عليه اللبنانيون ويكون قادراً على محاورة كل الأفرقاء والخارج ووضع لبنان على سكة الحلّ.
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