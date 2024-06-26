Advertisement

لبنان

الخوراسقف فرنجية: اهدن هي هوية البطريرك الدويهي وهو هويتها

Lebanon 24
26-06-2024 | 05:09
A-
A+
Doc-P-1216104-638550008435677633.jpg
Doc-P-1216104-638550008435677633.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار الخورأسقف اسطفان فرنجية إلى أن "صيف اهدن لطالما كان واعداً زاخراً بالنشاطات لكنه  هذا العام ذو نكهة مختلفة فهو سيشهد على تطويب البطريرك اسطفان الدويهي ، البطريرك المميز بمسيرة حياته وعطاءاته للكنيسة وللبنان، لذا نحن  ندعو  أبناء  اهدن والمنطقة والمغتربين ان يشاركوا في هذا الحدث الديني والتاريخي في آن".
Advertisement

وأضاف فرنجية لـ"الوكالة الوطنية للإعلام" أن لبنان يزخر  بالقديسين والطوباويين من هنا فإن هذا الحدث كبير جداً على  الصعيد الكنسي واللبناني والشرق المسيحي".

اما بالنسبة إلى النشاطات فقال : "جميع النشاطات ستتركز على 2 آب تاريخ اعلان تطويب البطريرك الدويهي قديساً من  ممثل قداسة البابا  و3 آب قداس الشكر مع مواكبة اعلامية مستمرة منذ اعلانه طوباوياً من خلال برامج وحوارات ونشاطات عبر شبكة زغرتا الاعلامية". 

تابع ": يقول لنا يسوع كونوا كاملين كما أباكم السماوي كامل  هكذا عاش البطريرك الدويهي الطوباوي الجديد ومن يحبه يعيش مثله فهو "مدرسة وطريق " لجميع الموارنة والمسيحيين والعالم بأن من يسير على درب الله لا يخيب أبداً . واليوم اكثر من اي وقت  مضى سيكون ذكره مخلداً وسيكون كما قال البطريرك الراعي "شفيعاً للشبيبة" لأن البطريرك الدويهي ترك اهدن في عمر صغير (11 عامًا) مصمماً على اتّباع   درب يسوع ولم يحد عنها ابداً رغم كل الصعوبات والمشاكل التي مرّ بها."

ختم :" نحن نضع بين يدي البطريرك الدويهي حياتنا واولادنا فاهدن هي هوية البطريرك الدويهي والبطريرك الدويهي هو هوية اهدن".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:52 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:52 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:21 | 2024-06-26
06:45 | 2024-06-26
06:35 | 2024-06-26
06:33 | 2024-06-26
06:29 | 2024-06-26
06:25 | 2024-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24