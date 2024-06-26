دار الفتوى تعلن موعد بداية السنة الهجرية الجديدة

صدر عن دار الفتوى البيان الآتي: "أعلنت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية أنَّ بداية السنة الهجرية الجديدة لعام 1446 هـ يوافق يوم الأحد السابع من شهر تموز المقبل 2024م.



وهنأ مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اللبنانيين بعامة والمسلمين بخاصة بالسنة الهجرية الجديدة، سائلا المولى عز وجل أن يعم الاستقرار والأمن والسلام في لبنان والمنطقة وأن يجعلها سنة خيرٍ ويمن وبركة".

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