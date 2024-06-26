شنّ هجوماً ناريّاً على نتنياهو.. اردوغان: إسرائيل وجّهت أنظارها الآن إلى لبنان

قال الرئيس التركيّ رجب الطيب أردوغان، إنّ "تركيا تقف إلى جانب لبنان، وتدعو دول المنطقة إلى دعمه وسط التوتّرات مع إسرائيل".

وأشار أردوغان إلى أنّ "إسرائيل التي حرقت ودمّرت غزة، يبدو أنّها وجّهت أنظارها الآن إلى لبنان، ونُلاحظ تلقيها دعما من الغرب من خلف الستار".

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ولفت إلى أنّ "خطط نتنياهو لتوسعة الحرب في المنطقة ستتسبب بكارثة كبيرة، وعلى العالم الإسلامي ودول الشرق الأوسط أولا التصدي لهذه المخططات الدمويّة".

وأضاف أردوغان: "رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو مريض نفسي، وسكوت الدول الغربية عليه سيُؤدي لحرب موسعة في المنطقة كلها".