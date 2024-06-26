الشعور بالحر سيزداد... كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات و استقرار في درجات الحرارة على الساحل وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر ، بينما تنخفض في الداخل وعلى المرتفعات لكنها تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانا ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق بخاصة على الجبال الشمالية خلال الليل.وجاء في النشرة الاتي :-الحالة العامة: لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير كتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية والعراق، والتي تؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية ، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر حتى يوم السبت ، حيث تبدأ بالانحسار تدريجيا وتنخفض درجات الحرارة يوم الأحد وتعود الى معدلاتها الموسمية .ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران في بيروت بين 22 و 30، طرابلس بين 20 و 29، وفي زحلة بين 16 و 32.تحذير: نحذر من التعرض لأشعة الشمس ومن اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية الداخلية ومن ترك الاطفال والمواد القابلة للاشتعال في السيارات المقفلة.-الطقس المتوقع في لبنان:الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع بسيط في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية حيث تلامس الـ38 درجة، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة بخاصة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات و استقرار في درجات الحرارة على الساحل وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر ، بينما تنخفض في الداخل وعلى المرتفعات لكنها تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانا ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق بخاصة على الجبال الشمالية خلال الليل.الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الساحلية والتي تصبح أعلى من معدلاتها الموسمية ، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر كما تنشط الرياح أحيانا ابتداء من بعد الظهر،و يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية خلال الفترات الصباحية والليلية.السبت: غائم جزئيا مع بداية انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، مع ضباب على المرتفعات ورياح ناشطة أحيانا.