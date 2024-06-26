تقرير أميركي يتحدّث عن قدرات "حزب الله".. إسرائيل وواشنطن في مأزق في المنطقة

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ذكرت "الميادين"، أنّ تقريراً لموقع "Breaking Defense" الأميركي المتخصص بالشؤون العسكرية، قال إنّ "إسقاط "حزب الله" في لبنان المسيّرات الإسرائيلية، والقوات المسلحة اليمنية تلك التابعة للولايات المتحدة، "يتحدى الهيمنة الجوية لكل من تل أبيب وواشنطن".وأوضح الموقع أنّ "سلسلةً من عمليات أسقط فيها "حزب الله" والقوات المسلحة اليمنية المسيّرات تكشف أنّهما يمتلكان قدرات وتكتيكات معززة في مجال الدفاع الجوي، تفوق ما كان يُعتقد في السابق".وبحسب الموقع: "من شأن هذا التطوّر في القدرات العسكرية لدى الحزب واليمنيين أن يدفع القادة العسكريين في إسرائيل والولايات المتحدة إلى مراجعة خطط العمليات الدفاعية الجوية التي ينفّذانها في المنطقة".وأضاف الموقع الأميركيّ: "نظراً للنجاح الأخير الذي تحقق ضدّ الأنظمة التي تشغّلها إسرائيل والولايات المتحدة، يعتقد الخبراء أنّ الطرفين قد يحتاجان إلى تعديل مفهوم العمليات لديهما في أثناء تشغيل المنصات غير المأهولة".كذلك، ذكر الموقع أنّ "أعداد المسيّرات التي أسقطها "حزب الله" والقوات المسلحة اليمنية تتفوّق على ما كان متوقعاً من خسائر لدى إسرائيل والولايات المتحدة". (الميادين)