ما جديد موضوع جوازات السفر البيومترية للمغتربين؟

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عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب فادي علامة وحضور النواب الاعضاء.وقال علامة بعد الجلسة: "كان لدينا لقاء مع وزارة الخارجية والامن العام في ما يتعلق بجوازات السفر البيومترية، وايمانا منا بدور المغترب أحببنا ان نعرف كيف ستؤمن للمغترب في الخارج، وتواصلنا مع وزير الخارجية واللواء البيسري. وأحببنا ان نعرف اقتراحات الحلول للمساهمة في حل هذه المسألة، هناك تفهم كامل للشق المتعلق بقانونية اصدار الباسبورات والتحقق من المستندات المطلوبة. سننتظر ان تأتي الاقتراحات، ومن بينها وضع ماكينات للبصمات. تبقى الامور التقنية لتركيبها في السفارات، اضافة الى تأمين المستندات" .اضاف: "اللقاء الثاني كان مع لجنة الاغتراب في نقابة المحامين لتضعنا في نشاطاتها لتسهيل عمل المغترب في الخارج، اضافة الى موضوع التشريعات للمغترب وأمور اخرى".