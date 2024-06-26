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لبنان

في السرايا.. ميقاتي يعقد سلسلة اجتماعات وزارية ويلتقي رئيس "اللبنانية"

Lebanon 24
26-06-2024 | 05:45
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عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات وزارية في السرايا اليوم، استهلها باجتماع مع وزير المال يوسف خليل في حضور المدير العام لوزارة المالية جورج معرواي ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، وتم خلال اللقاء البحث في الأمور المالية والاقتصادية وشؤون الموازنة.
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واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى وبحث معه شؤون الوزارة، كما اجتمع مع وزير المهجرين عصام شرف الدين.
 
كذلك، استقبل رئيس الحكومة النائب ناصر حيدر. 

الجامعة اللبنانية
 
واستقبل رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران يرافقه رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة الدكتور أنطوان شربل.

وأعلن الدكتور بدران بعد اللقاء: "قمنا بزيارة الى دولة الرئيس ميقاتي وقدمنا له دعوة لحضور افتتاح معمل الكمبيوترات والأيباد في 11 تموز المقبل بالشراكة مع مؤسسة طلال ابو غزالة.
 
وتابع: "وضعنا أيضاً دولته في جو تصنيفات الجامعة العالمية بحسب QS 2025 وقد احرزت الجامعة  المركز الأول في السمعة المهنية لخريجيها على مستوى لبنان والمركز الأول في السمعة الأكاديمية بحسب تصنيف QS2025 على مستوى لبنان أيضاً".
 
وختم: "أطلعنا دولة الرئيس كذلك على أوضاع الجامعة وحاجاتها للعام الجامعي المقبل، وأبلغناه بأننا أنهينا العام الدراسي وبأن امتحانات الدخول ستكون في شهر تموز 2024 بشكل طبيعي كما كان يحصل سابقاً قبل الأزمة المالية وأزمة الكورونا".
 
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صورٌ من لقاءات الرئيس ميقاتي:
 
إجتماع مع وزير المال ومعراوي ونحاس:
 
 
إجتماع مع وزير الثقافة: 
 
 
إجتماع مع وزير المهجرين:
 
 
إجتماع مع حيدر:
 
 
اللقاء مع وفد الجامعة اللبنانية:
 
 
 
 
 
 
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