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لبنان

توقيف أحد الأشخاص في بئر حسن.. قوى الأمن ضبطته بالجرم المشهود إليكم ما كان يفعله

Lebanon 24
26-06-2024 | 05:48
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

توافرت معلومات لشعبة المعلومات حول قيام شخصٍ بترويج المخدّرات في محلّة بئر حسن ومحيطها. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت الشّعبة الى تحديد هويّته، وهو:
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أ. ش. (مواليد عام ۱۹۹۷، فلسطيني)
بتاريخ 13-6-2024، وبعد رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدّرات في محلّة السّفارة الكويتية، على متن دراجة آليّة لون أسود، تم ضبطها.

ضُبِطَ بحوزته، كميّة من المواد المخدّرة المختلفة الأنواع، مقسّمة في أظرف وعلب و"طبّات" بلاستيكيّة، معدّة للتّرويج.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتوزيع وترويج المخدّرات في المناطق الآتية: بئر حسن، والسّفارة الكويتية، ومدخل صبرا، وذلك لقاء تقاضيه مبلغ /30/ دولارًا أميركيًا عن كل يوم، كما اعترف بتعاطي المخدّرات.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
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