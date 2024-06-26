بالصور.. اجتماعٌ موسع بين ميقاتي وأمين سر الفاتيكان في السرايا

يعقد في هذه الأثناء اجتماع موسع بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين في حضور سفير الفاتيكان في لبنان المونسنيور باولو بورجيا والمطران ماركو فورميكا، وعن الجانب اللبناني وزير العدل هنري خوري، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني شميطلي ومستشاري رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس، السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي إضافة الى الدكتور أنطوان قربان.

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