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لبنان

نداء من الراعي الى البطاركة والاساقفة الكاثوليك... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
26-06-2024 | 06:25
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وجه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي نداء إلى البطاركة والمطارنة والرؤساء العامّين والرئيسات العامّات، والإقليميّين والإقليميّات، أعضاء مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان ، حاء فيه:"إنّنا بنتيجة اجتماعنا حول الكردينال بيترو بارولين، أمين سرّ دولة الفاتيكان إتّخذنا توجيه هذا النداء: تُقام في جميع كنائسنا في لبنان والأراضي البطريركيّة وبلدان الا نتشار الصلوات يوميّ السبت والأحد المقبلين 29 و 30 حزيران من أجل إنهاء الحرب في غزّة وجنوب لبنان، وإحلال سلام عادل وشامل فيهما".
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