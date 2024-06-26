نداء من الراعي الى البطاركة والاساقفة الكاثوليك... هذا ما جاء فيه

Advertisement

وجه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي نداء إلى البطاركة والمطارنة والرؤساء العامّين والرئيسات العامّات، والإقليميّين والإقليميّات، أعضاء مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان ، حاء فيه:"إنّنا بنتيجة اجتماعنا حول الكردينال بيترو بارولين، أمين سرّ دولة الفاتيكان إتّخذنا توجيه هذا النداء: تُقام في جميع كنائسنا في لبنان والأراضي البطريركيّة وبلدان الا نتشار الصلوات يوميّ السبت والأحد المقبلين 29 و 30 حزيران من أجل إنهاء الحرب في غزّة وجنوب لبنان، وإحلال سلام عادل وشامل فيهما".