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لبنان

بارولين: البابا فرنسيس قلقٌ بسبب عدم إنتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان

Lebanon 24
26-06-2024 | 06:16
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قال أمين سرّ دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، "أودّ أن أعرب عن سعادتي لزيارة لبنان الذي يراهُ البابا فرنسيس بلداً للعيش المشترك والأخويّ".
 
 
وأضاف بارولين في مؤتمر صحافيّ مشترك، مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في السرايا، أنّ "البابا فرنسيس قلقٌ بسبب عدم إنتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان حتى الآن".
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وشدّد على أنّ "رئيس الجمهورية يُمثّل وحدة البلاد، وعلى المسؤولين السياسيين أنّ يقوموا بواجبهم لانتخاب رئيسٍ جديد".
 
 
وأشار بارولين إلى أنّ "الشرق الأوسط يعيش فترة عصيبة، والبابا الذي لديه علاقات دائمة مع الفلسطينيين والإسرائيليين يدعو لإحلال السلام ووقف الصراع وإطلاق الرهائن في غزة وإيصال المساعدات من دون عوائق إلى القطاع الفلسطينيّ".
 
 
وقال إنّ "كل حرب تترك العالم أسوأ مما كان عليه، وهي بمثابة إستسلام أمام قوى الشر".
 
وتابع بارولين: "سأحمل إلى البابا الدعوة لزيارة لبنان، ونأمل أن يتمكن من ذلك ويحمل المصالحة إلى هذا البلد".
 
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