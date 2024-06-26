ميقاتي التقى بارولين: نجدد دعوتنا قداسة البابا لزيارة لبنان بوصفها أوائل عوامل الانفراج

ثمّن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الزيارة التي يقوم بها أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين إلى لبنان، مشيراً إلى أن هذه الخطوة هي "موضع ترحيب وتقدير من جميع اللبنانيين".

Advertisement

وأعرب ميقاتي عن سروره إزاء ما سمعه من نيافة الكاردينال عن متابعة قداسة البابا فرنسيس اليومية لشؤون لبنان.

كلام ميقاتي جاء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بارولين وذلك إثر زيارة قام بها الأخير للسراي الحكومي، اليوم، حيث أجريت مباحثات مع رئيس الحكومة تناولت سلسلة من الملفات لاسيما الوضع في جنوب لبنان.

وفي كلمته، قال ميقاتي: "يسعدني أن أرحّب بكم في زيارتكم الى لبنان والتي هي موضع ترحيب وتقدير من جميع اللبنانيين، وهي الزيارة الثانية لكم بعد الانفجار المروّع في مرفأ بيروت في آب 2020".

وأكمل: "لقد سعدت لما سمعته من نيافة الكاردينال عن متابعة قداسة البابا فرنسيس اليومية لشؤون لبنان ومحبته لوطننا وشعبه وتثمينه لرسالته المميّزة في الشّرق كملتقى للأديان والثّقافات والتّلاقي بين مختلف العائلات الرّوحيّة. كما اننا نشكر متابعتكم الدؤوبة والمستمرة لمختلف الهموم والشجون اللبنانية، وقد لمست هذا الامر شخصيا في خلال اجتماعنا في حاضرة الفاتيكان في آذار من العام الفائت. كذلك، نثمن الكلام الذي أعلنتموه بالأمس من بكركي وتمنيتم فيه الوصول إلى حلول للبنان ولشعبه الذي يعاني، وأن يظل لبنان نموذجاً للعيش الواحد".

وتابع: "ثمة أولويات تجمعنا مع الكرسي الرسولي وتهدف الى حماية لبنان وشعبه وترسيخ الأمن والتعافي الاقتصادي، ومن هذه الأولويات:

- إنتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، لأن استمرار الفراغ يتسبب بتداعيات على المستويات كافة.

- اعادة بناء الدولة ومؤسساتها والاحتكام الى الدستور من أجل المصلحة اللبنانية المشتركة، وتعزيز العيش المشترك.

- العمل على تثبيت الاستقرار الداخلي وايجاد حل للازمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة منذ سنوات.

- السعي بكل الوسائل المتاحة لعدم تحويل لبنان ساحة للنزاعات المسلحة انطلاقا من الجنوب ، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وذلك من أجل وضع حد لأطماع اسرائيل التوسعية وبالتالي عدم ربط استقرار لبنان ومصالحه بصراعات بالغة التعقيد وحروب لا تنتهي.

- الحرص على افضل العلاقات مع الدول الصديقة والداعمة للبنان في هذه الظروف الصعبة، وفي مقدمها حاضرة الفاتيكان التي قدّمت ولا تزال تقدّم الدعم والمساعدة والاهتمام بشخص قداسة الحبر الأعظم وكبار المسؤولين".

وأضاف: "يسعدنا في هذه المناسبة أن نجدد، من خلالكم، دعوتنا لقداسة البابا لزيارة لبنان، لأن جميع اللبنانيين ينتظرون هذه الزيارة وينظرون اليها ، بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بوصفها أملاً جديداً لهم ومن اوائل عوامل الانفراج".

وقال: "يشجعنا ما تفضلتم به خلال لقائنا عن أهمية المحافظة على الوفاق الوطني بين اللبنانيين وضرورة توفير كل مقومات النجاح له، لأن به خلاص اللبنانيين وقدرتهم على المحافظة على وطنهم واحداً موحداً".

وختم: "مجدداً أرحّب بكم في لبنان وأثمن زيارتكم المباركة وما تحمله من بشائر خير للبنان واللبنانيين".

بارولين

بدوره، قال أمين سرّ دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين: "أودّ أن أعرب عن سعادتي لزيارة لبنان الذي يراهُ البابا فرنسيس بلداً للعيش المشترك والأخويّ".

وأضاف بارولين في مؤتمر صحافيّ مشترك، مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في السرايا، أنّ "البابا فرنسيس قلقٌ بسبب عدم إنتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان حتى الآن".

وشدّد على أنّ "رئيس الجمهورية يُمثّل وحدة البلاد، وعلى المسؤولين السياسيين أنّ يقوموا بواجبهم لانتخاب رئيسٍ جديد".

وأشار بارولين إلى أنّ "الشرق الأوسط يعيش فترة عصيبة، والبابا الذي لديه علاقات دائمة مع الفلسطينيين والإسرائيليين يدعو لإحلال السلام ووقف الصراع وإطلاق الرهائن في غزة وإيصال المساعدات من دون عوائق إلى القطاع الفلسطينيّ".

وقال إنّ "كل حرب تترك العالم أسوأ مما كان عليه، وهي بمثابة إستسلام أمام قوى الشر".

وختم بالقول: "سأحمل إلى البابا الدعوة لزيارة لبنان، ونأمل أن يتمكن من ذلك ويحمل المصالحة إلى هذا البلد".

وكان بارولين وصل إلى السراي الحكومي قرابة الساعة الـ12.30 ظهراً، حيث كان ميقاتي في استقباله في الباحة الخارجية.

وأقيمت لبارولين مراسم الاستقبال، وأدّت له ثلة من حرس رئاسة مجلس الوزراء التشريفات.