خلف: مشاركتنا لبعضنا البعض هو حصننا الحصين

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قال النائب ملحم خلف إنه "لم يبق من ولاية مجلس النواب الحالي سوى 698 يوماً، وعلى الرغم من تمدد القلق الى بعض السياسيين وخشيتهم من انفلات الامور في البلاد، لم يكن ذلك حافزا كافيا لحثهم على رص الصفوف والعمل على اتخاذ قرار وطني جامع يواجه كل اشكال الاخطار التي شعروا بها مؤخرا".وأضاف في تصريح في اليوم الـ524 لوجوده في مجلس النواب أن "القلق المتزايد من توسع العدوان الاسرائيلي على لبنان واحتمال أن يتخطى الخطر لبنان ليشعل المنطقة بأسرها بحرب اقليمية قد تكون شرارة لحرب أوسع، يفرض على القوى السياسية التقليدية اتخاذ قرار شجاع وجريء بتخطي التجاذبات السياسية الداخلية الضيقة، والدعوة الى قرار انقاذي يتمثل بصحوة وطنية تحرر كل القوى السياسية من مواقفها المتشددة والعبثية".وتوجه خلف الى "الزملاء النواب" بالقول: "اخرجوا من تقوقعكم الانتحاري.تحرروا من اصطفافاتكم السياسية القاتلة.الوطن ينادينا جميعا، وهو في خطر.وشعبنا يستغيث وهو قلق ايضا.قبل فوات الاوان والندم، هلموا الى صحوة وطنية بدلا من الانتحار الأكيد. ولنتواضع ونحمل آمال شعبنا، ولنحضر فورا الى المجلس النيابي ونبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية بجلسة لا يقفل محضرها الا بإعلان اسم الرئيس العتيد. فيكون هذا المدخل الى مواجهة الاخطار والحفاظ على بعضنا البعض والبدء ببناء الدولة القادرة العادلة الحاضنة والفاعلة المطمئنة للناس".وختم :"هكذا نواجه أي حرب.فوحدتنا تبقى خلاصنا ومشاركتنا لبعضنا البعض هو حصننا الحصين!حذار ان نرمي هذه البوصلة".