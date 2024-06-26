وزارة الصحة نشرته.. إليكم التقرير التراكمي للطوارئ الصحية

نشرت وزارة الصحة العامة التقرير التراكمي للطوارئ الصحية لـ26 حزيران 2024، وقد تم تسجيل 1801 اصابة ، 435 منها وفيات.

ويأتي ذلك متابعةً للعدوان الاسرائيلي على لبنان.