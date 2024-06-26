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لبنان

وزارة الصحة نشرته.. إليكم التقرير التراكمي للطوارئ الصحية

Lebanon 24
26-06-2024 | 06:35
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 نشرت وزارة الصحة العامة التقرير التراكمي للطوارئ الصحية لـ26 حزيران 2024، وقد تم تسجيل 1801 اصابة ، 435 منها وفيات.
 
ويأتي ذلك متابعةً للعدوان الاسرائيلي على لبنان.
 
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بالصورة: وزارة الصحة تنشر التقرير التراكمي للطوارئ الصحية
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