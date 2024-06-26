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لبنان

نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي تستنكر الحملة ضد "بيبسي"

Lebanon 24
26-06-2024 | 06:45
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 استنكرت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان "بشدة الحملة التي تتعرض لها الشركة العصرية اللبنانية للتجارة المساهمة ش.م.ل. (معبئة بيبسي كولا في لبنان)".

وقالت  في بيان:"إن هذه الشركة لبنانية بامتياز، يعمل بها موظفون وعمال لبنانيون، وأي تطاول عليها يمثل ضرراً مباشراً للبنان واللبنانيين جميعاً".
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اضافت:" لقد أثبتت الشركة العصرية اللبنانية للتجارة المساهمة ش.م.ل. (معبئة بيبسي كولا في لبنان) على مر السنين التزامها المساهمة في ازدهار ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل لآلاف اللبنانيين، بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية او غيرها من الاعتبارات. وبالتالي، فإن أي محاولة للنيل منها تعتبر اعتداءً على مصالح لبنان الاقتصادية والاجتماعية".

وحثت" وسائل الإعلام والجمهور على التحلي بالوعي والمسؤولية في تناول مثل هذه القضايا بعيداً من أي تجاذبات سياسية".

 وختمت مؤكدة" دعمها للشركة العصرية اللبنانية للتجارة المساهمة ش.م.ل. (معبئة بيبسي كولا في لبنان) ولكل الشركات اللبنانية التي تعمل بجد وإخلاص لخدمة الوطن والمواطنين"،  كما دعت إلى" الوحدة والتكاتف في مواجهة أي تهديد يستهدف استقرار وازدهار لبنان".
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