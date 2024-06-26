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لبنان

في الشمال... أمن الدولة تتابع عمليّات إخلاء القرى من النازحين السوريّين

Lebanon 24
26-06-2024 | 07:26
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افادت المديرية العامة لامن الدولة في بيان بأنه "بعد إنذار النازحين السوريّين الذين يقطنونها بالإخلاء منذ مدّة، دَهم مكتب المنية الضنية في أمن الدّولة، عدداً من المخازن التي يقطنها سوريّون بطريقة غير شرعيّة في منطقة البدّاوي، وقد سلّم 8 منها إلى أصحابها بعد إخلائها،  وخَتَم 3 منها بالشمع الأحمر بعد أخذ إشارة القضاء".
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