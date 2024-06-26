كان يحضّر لعمليّة نصب ضخمة... أمن الدولة تلقي القبض على مطلوب بحقه 12 مذكّرة توقيف

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اعلنت المديرية العامة لامن الدولة في بيان ان "دوريّة من أمن الدولة ، شعبة الخدمة والمعلومات، أوقفت (خ. ع. ع.)، المطلوب بأكثر من 12 مذكرة توقيف، وبحقّه أكثر من 7 خلاصات أحكام، تتراوح بين 7 و20 سنة سجن.في التفاصيل, تفاقمت عمليّات النصب والتزوير التي يقوم بها (خ. ع.)، وتوافرت معلومات لأمن الدولة، شعبة الخدمة والمعلومات، عن تحضيره لعمليّة نصب ضخمة، تختصّ بنقل ملكيّة أحد العقارات في جبل لبنان وبيعه عن طريق التزوير. بعد الرصد، أوقفته دوريّة من أمن الدولة، بعد أخذ إشارة القضاء، وأحيل على الجهات المختصّة لإجراء المقتضى بحقّه".