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لبنان

باسيل عرض مع زكي لدور الجامعة العربية في المساعدة لانجاز الانتخابات الرئاسية

Lebanon 24
26-06-2024 | 07:37
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 استقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، الأمين المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، في مستهل جولته على  الأحزاب والقيادات اللبنانية لإستشراف الوضع في ظل الحرب الدائرة في غزة وجنوب لبنان. 
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كذلك  تطرق البحث إلى الوضع الداخلي اللبناني والمبادرات الحوارية سعيا لحصول الانتخابات رئاسية وإلى دور الجامعة العربية في المساعدة على تحقيق هذا الهدف، وفق بيان "التيار".
 
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