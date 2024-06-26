Advertisement

لبنان

إشكال بين طفلين في منطقة لبنانيّة... تضارب وطعن بالسكاكين!

Lebanon 24
26-06-2024 | 07:36
A-
A+
Doc-P-1216183-638550096566262493.jpg
Doc-P-1216183-638550096566262493.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال بين طفلين، في بلدة نمرين - الضنية، تطوّر إلى تضارب بينهما.
 
 
وبحسب المعلومات، قام أحد الطفلين بطعن الآخر بسكين في الكتف.
 
Advertisement
 
وقالت مصادر لـ"لبنان 24"، إنّ عمر الطفلين أقلّ من 10 سنوات.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
في الضنية.. قطع طريق وإشكال بين مواطنين!
lebanon 24
26/06/2024 16:17:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تحطيم آلية لقوى الأمن وإصابة عنصر: إشكال كبير في الضنية.. هذا ما حصل
lebanon 24
26/06/2024 16:17:42 Lebanon 24 Lebanon 24
عراك وتضارب.. إليكم ما حدث في الضنية
lebanon 24
26/06/2024 16:17:42 Lebanon 24 Lebanon 24
اشكال عائلي في سير الضنية يودي بحياة علي
lebanon 24
26/06/2024 16:17:42 Lebanon 24 Lebanon 24

إشكال

الضنية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:52 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:21 | 2024-06-26
09:15 | 2024-06-26
09:00 | 2024-06-26
08:29 | 2024-06-26
08:21 | 2024-06-26
08:18 | 2024-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24