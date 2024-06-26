إشكال بين طفلين في منطقة لبنانيّة... تضارب وطعن بالسكاكين!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال بين طفلين، في بلدة نمرين - الضنية، تطوّر إلى تضارب بينهما.

وبحسب المعلومات، قام أحد الطفلين بطعن الآخر بسكين في الكتف.

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وقالت مصادر لـ"لبنان 24"، إنّ عمر الطفلين أقلّ من 10 سنوات.