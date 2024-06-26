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لبنان

السير متوقّف على أوتوستراد البالما... ما الذي يحدث هناك؟

Lebanon 24
26-06-2024 | 07:44
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يشهد أوتوستراد البالما باتّجاه طرابلس زحمة سير خانقة، بسبب القيام بأعمال تعبيد للطريق.
 
 
وقد تسبّبت الأعمال بتوقّف السير في المحلة.
 
 
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