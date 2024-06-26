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لبنان

المفتي دريان استقبل القنصل العام المصري

Lebanon 24
26-06-2024 | 08:11
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 استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى القنصل العام لجمهورية مصر العربية في لبنان محمد المشد وتم التداول في الشؤون اللبنانية والعربية.
 
واستقبل رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي وجرى البحث في الأوضاع العامة.
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المفتي

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