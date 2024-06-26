المفتي دريان استقبل القنصل العام المصري

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى القنصل العام لجمهورية مصر العربية في لبنان محمد المشد وتم التداول في الشؤون اللبنانية والعربية.



واستقبل رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي وجرى البحث في الأوضاع العامة.

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