Advertisement

لبنان

وزير الزراعة: الصمود هو عنوان انتصارنا الحتمي

Lebanon 24
26-06-2024 | 08:15
A-
A+
Doc-P-1216198-638550118520955720.jpg
Doc-P-1216198-638550118520955720.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اجرى وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن اتصالات مع المزارعين في الوزاني وسردا بعد استهدافهم  بالقصف الاسرائيلي مطمئنا الى صحتهم.
 وخلال الاتصال اكد وزير الزراعة أن" توجيهات دولة الرئيس نبيه بري واضحة وهي الوقوف الى جانب أهلنا وفي مقدمتهم المزارعون الثابتون في ارضهم".
Advertisement

 وأكد الحاج حسن خلال اتصالاته" ان كل نفس يتنفسه المزارعون الجنوبيون على خط المواجهة انما هو دفاعا عن كرامة الوطن وكل مواطن داخل حدود الوطن".

 وتابع محادثته مع مزارعي الوزاني الذين استهدفهم العدو الاسرائيلي اليوم وشاءت العناية الالهية دون وقوع اصابات في صفوفهم رغم وجود 18 عاملا في موقع تم قصفه بـ5 قذائف مدفعية قائلا:ً "صمودكم في ارضكم هو عنوان انتصارنا الحتمي".

بدورهم اكد المزارعون في الوزاني وسردا" صمودهم في ارضهم مهما كان الثمن واستمرارهم في عملهم حتى اعلان النصر".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:52 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:21 | 2024-06-26
09:15 | 2024-06-26
09:00 | 2024-06-26
08:29 | 2024-06-26
08:21 | 2024-06-26
08:18 | 2024-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24