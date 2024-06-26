وزير الزراعة: الصمود هو عنوان انتصارنا الحتمي

اجرى وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن اتصالات مع المزارعين في الوزاني وسردا بعد استهدافهم بالقصف الاسرائيلي مطمئنا الى صحتهم.

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وخلال الاتصال اكد وزير الزراعة أن" توجيهات دولة الرئيس نبيه بري واضحة وهي الوقوف الى جانب أهلنا وفي مقدمتهم المزارعون الثابتون في ارضهم".وأكد الحاج حسن خلال اتصالاته" ان كل نفس يتنفسه المزارعون الجنوبيون على خط المواجهة انما هو دفاعا عن كرامة الوطن وكل مواطن داخل حدود الوطن".وتابع محادثته مع مزارعي الوزاني الذين استهدفهم العدو الاسرائيلي اليوم وشاءت العناية الالهية دون وقوع اصابات في صفوفهم رغم وجود 18 عاملا في موقع تم قصفه بـ5 قذائف مدفعية قائلا:ً "صمودكم في ارضكم هو عنوان انتصارنا الحتمي".بدورهم اكد المزارعون في الوزاني وسردا" صمودهم في ارضهم مهما كان الثمن واستمرارهم في عملهم حتى اعلان النصر".