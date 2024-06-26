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لبنان

جنبلاط: مقاطعة بارولين موجهة إلى البابا فرنسيس

Lebanon 24
26-06-2024 | 08:21
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 كتبَ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط عبر حسابه على منصة "اكس":" ان مبادرة الفاتيكان لا تأتي من العبث او الفراغ بل تهدف في التأكيد على الحوار وهي عين العقل في ادق مرحلة من تاريخ لبنان ومصيره، وبالتالي فإن مقاطعة الكاردينال Pietro Paroline من بعض الأطراف الدينية والسياسية هو موجه إلى البابا  فرنسيس الحبر الاستثنائي في تاريخ روما ".
 
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