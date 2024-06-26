جنبلاط: مقاطعة بارولين موجهة إلى البابا فرنسيس

كتبَ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط عبر حسابه على منصة "اكس":" ان مبادرة الفاتيكان لا تأتي من العبث او الفراغ بل تهدف في التأكيد على الحوار وهي عين العقل في ادق مرحلة من تاريخ لبنان ومصيره، وبالتالي فإن مقاطعة الكاردينال Pietro Paroline من بعض الأطراف الدينية والسياسية هو موجه إلى البابا فرنسيس الحبر الاستثنائي في تاريخ روما ".

ان مبادرة الفاتيكان لا تأتي من العبث او الفراغ بل تهدف في التأكيد على الحوار وهي عين العقل في ادق مرحلة من تاريخ لبنان ومصيره وبالتالي فان مقاطعة الكاردينال Pietro Paroline من بعض الأطراف الدينية والسياسية هو موجه إلى البابا Francis الحبر الاستثنائي في تاريخ روما #لبنان pic.twitter.com/8z235UD6vU — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) June 26, 2024 Advertisement