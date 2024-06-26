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لبنان
قائد الجيش التقى السفير الفرنسي وعرضا للأوضاع في لبنان والمنطقة
Lebanon 24
26-06-2024
|
08:29
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفير الفرنسي في لبنان Hervé Magro مع وفد من وزارتَي الدفاع والخارجية الفرنسيتَين.
وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات على الحدود الجنوبية.
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