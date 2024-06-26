الأشقر: ليس لدينا خيار سوى الصمود كما صمد أسلافنا

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نظمت نقابة أصحاب الفنادق في لبنان برئاسة بيار الأشقر لقاءً سياحياً جامعاً تحت عنوان: "الإحتفال بصمودنا" عصر أمس في Cinco Lounge - فندق ومنتجع برينتانيا في برمانا.ثم ألقى رئيس نقابة الفنادق في لبنان بيار الأشقر كلمة أكد فيها " أن الصمود يبقى عنوان راسخ للبنانيين في كل المراحل والأزمان، فالشعب اللبناني ومن أيام آبائنا وأجدادنا صمد في البلد ولم تسطع أي قوة أن تقهره".أضاف :"أكبر دليل على ذلك، ما حصل بعد إنفجار مرفأ بيروت الكارثي، حيث أستطاع اللبنانيون إعادة إعمار منازلهم ومؤسساتهم والمناطق المتضررة المحيطة بالمرفأ بأفضل حال مما كانت عليه، وذلك من دون مساعدة الدولة وفي ظل عدم وجود مصارف، وعدم القدرة على إستخدام الودائع، كل ذلك حصل بإمكانيات ذاتية".وقال الأشقر: "على الرغم من كل الظروف القاهرة التي يمر بها لبنان، فنحن صامدون وبمقومات لبنان واللبنانيين نحن قادرون أن نعيد لبنان الى أمجاده السابقة في السبعينيات كمركز سياحي مرموق وكمركز إستشفائي ومالي وتعليمي في المنطقة"، مؤكداً أننا" سنعمل ونبذل كل الجهود لإعادة لبنان كوجهة سياحية مميزة عالمياً ومفضلة لدى الأشقاء العرب لا سيما الخليجيين".وإذ شدد على أنه "ليس لدينا خيار سوى الصمود كما صمد أسلافنا وفي النهاية ستنتصر لأن الشعب اللبناني يؤمن بثقافة الحياة التي تمثل هوية لبنان"، لفت الى أن" النقابة ومن أجل تقوية صمود القطاع وتطويره عقدت عدة إتفاقات هامة للغاية، منها: الإتفاق مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID لتدريب 100 مؤسسة فندقية على إستخدام السوشيل ميديا، الإتفاق مع جامعة AUST لإجراء مسح مناطقي للمؤسسات والأماكن السياحية، إتفاق مع جامعة الروح القدس الكسليك لتدريب طلاب الجامعة في المؤسسات الفندقية تمهيداً لفتح سوق العمل أمامهم، اتفاق مع جامعة لوزان لتدريب أصحاب المؤسسات والعاملين فيها لمواكبة متطلبات العصر".وشكر الأشقر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID على "تعاونها المثمر والبناء وعلى هذا البرنامج الرائد والفعال والذي يحاكي متطلبات العصر في تسويق المؤسسات السياحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي Social Media".وقال: "اليوم من خلال تدريب 100 مؤسسة فندقية صغيرة ومتوسطة من مختلف المناطق اللبنانية، بتنا نرى فعالية هذا الموضوع ليس لتسويق الفندق فحسب إنما أيضاً المنطقة، ومن المهم في هذا الإطار الانتشار الذي يشمل كل المناطق ومنها عكار والضنية وطرابلس وزحلة والبقاع والقاع ودير الاحمر والجنوب وجزين والأرز وبشري والمتن وكسروان وجبيل والبترون وغيرها"، مؤكداً أن" المؤسسات السياحية في ذلك باتت تلعب دوراً متقدماً متقدماً في تحقيق الإنماء المتوازن".