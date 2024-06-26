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لبنان

بالصورة... مستوطنة إسرائيليّة تحترق بصواريخ "حزب الله"

Lebanon 24
26-06-2024 | 09:24
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أفادت إذاعة الجيش الإسرائيليّ، أنّ منزلاً أُصيب في مستوطنة المطلة، بعدما أطلق "حزب الله" صاروخين مضادين للدروع، من جنوب لبنان.
 
 
وأشارت "الميادين" في هذا السياق، إلى اندلاع النيران في منازل المستوطنين في المطلة.
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وأشار "حزب الله" لاحقاً في بيان، أنّه "رداً على ‏اعتداءات العدوّ الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً استهداف مبانٍ ‏في بلدتيّ الخيام وكفرشوبا، استهدف ‏مبانٍ يستخدمها جنود العدوّ في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة، وأصابها إصابة مباشرة، مما ‏أدى إلى اشتعال النيران فيها ووقوع من بِداخلها بين قتيلٍ وجريح".‏ 
 
كذلك، أعلن "الحزب" أنّه "أستهدف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابه إصابة مباشرة". ‏
 
 

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