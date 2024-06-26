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لبنان

الجميّل التقى رئيس لجنة الاقتصاد

Lebanon 24
26-06-2024 | 09:31
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التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بكفيا رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة النائب فريد البستاني وشارك في اللقاء النائب الياس حنكش. 
وتحدث النائب البستاني بعد اللقاء فلفت الى ان الزيارة تهدف الى وضعه الجميّل في صورة نشاط لجنة الاقتصاد والخلوة التي عقدتها في دير القمر في 21 من الجاري مشيراً الى انها تأتي في إطار التحضير لرؤية اقتصادية تواكب البيان الوزاري للحكومة الجديدة وان اوليتها تتركز على الطاقة والاتصالات. 
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وقال البستاني انه تمت خلال اللقاء مناقشة مواضيع مالية لاسيما ان المال والمصارف هما محرك الاقتصاد مشيراً الى ترقب رؤية الحكومة في هذا الإطار لافتاً الى انه طلب انضمام حزب الكتائب الى اللجنة وهو امر لاقى تجاوباً من النائب الجميّل.
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