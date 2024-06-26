نقل جثة رجل إلى مستشفى الرئيس الهراوي الحكومي

نقل عناصر من الدفاع المدني صباح اليومن جثة رجل سوريّ في العقد الرابع من العمر، إلى مستشفى الرئيس الهراوي الحكومي، بعد حضور الأجهزة الأمنيّة المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.

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