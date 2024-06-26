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لبنان

نقل جثة رجل إلى مستشفى الرئيس الهراوي الحكومي

Lebanon 24
26-06-2024 | 09:35
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نقل عناصر من الدفاع المدني صباح اليومن جثة رجل سوريّ في العقد الرابع من العمر، إلى مستشفى الرئيس الهراوي الحكومي، بعد حضور الأجهزة الأمنيّة المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.
 
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جثة

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