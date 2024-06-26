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لبنان

علامة بحث وسفير تركيا في الاوضاع واولوصوي أكد مساعدة بلاده للبنان

Lebanon 24
26-06-2024 | 09:50
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 التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية الدكتور فادي علامة سفير تركيا في لبنان علي باريش اولوصوي وتم البحث في الأوضاع العامة في المنطقة وخصوصا في جنوب لبنان.

وسلم علامة اولوصوي نسخة عن العرض الذي قدمته لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين خلال جلساتها المتتالية مع مجموعة من السفراء حول آثار الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على لبنان.
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وأكد علامة والسفير "عمق العلاقات بين البلدين وحرص تركيا على الحفاظ عليها"، وأشار اولوصوي "ان بلاده جاهزة لمساعدة لبنان على غرار ما تفعله طوال السنوات الاخيرة".
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