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لبنان

"الاعتدال الوطني": الحملة على المطار مشبوهة

Lebanon 24
26-06-2024 | 10:11
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 استنكر تكتل "الاعتدال الوطني" في بيان، "الحملة المشبوهة التي يتعرض لها مطار رفيق الحريري الدولي"، مستغربا "تماهي البعض مع هذه الحملة"، مشددا على "وجوب التمييز بين خلاف الأفرقاء اللبنانيين وبين ما يمس الأمن القومي والمصلحة اللبنانية العليا".
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وذكر التكتل بمطلبه "الداعي الى فتح مطار القليعات، خصوصا ان التطورات أثبتت أنه حاجة وطنية واستراتيجية، فضلا عن كونه حاجة لنهضة عكار والشمال وتفعيل الحركة الاقتصادية في هذه المنطقة".
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